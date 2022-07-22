المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى ما دون مستوياتها قبل غزو أوكرانيا

أعلن البنك المركزي الروسي خفضه لأسعار الفائدة إلى ما دون مستوياتها قبل أدنى مستويات ما قبل غزو أوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير الماضي، وجاء الخفض أقوى من توقعات الخبراء، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8% من 9.5% اليوم الجمعة وأشاروا إلى أنهم يتطلعون إلى المزيد من الخفض في النصف الثاني من العام.

ويعد هذا الخفض هو الخامس على التوالي وجاء أعلى مما توقعه أي من الاقتصاديين.

وقال المركزي الروسي في بيان: “لا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلكين منخفضًا، مما يساهم في حدوث المزيد من التباطؤ في التضخم السنوي. ويرجع ذلك إلى كل من تأثير مجموعة من العوامل غير المتكررة والديناميكية المقيدة لطلب المستهلكين. وانخفضت توقعات التضخم للسكان والشركات بشكل ملحوظ، ووصلت إلى مستويات ربيع 2021.

وذكر: “فيما يتراجع النشاط التجاري بشكل أبطأ مما توقعه بنك روسيا في يونيو الماضي.”

واضاف: “ومع ذلك، لا تزال الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي صعبة وتستمر في الحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي.”

وتابع البنك:”سيتخذ بنك روسيا مزيدًا من القرارات بشأن السعر الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار التحركات الفعلية والمتوقعة للتضخم قياسًا مع الهدف المحدد له، وعملية التعديل الهيكلي للاقتصاد، وكذلك تقييم المخاطر من الظروف الداخلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية عليها.”

ومن المقرر أن يقوم بنك روسيا المركزي بتقييم جدوى تخفيض السعر الرئيسي في النصف الثاني من عام 2022. وفقًا لتوقعات بنك روسيا، مع الأخذ في الاعتبار السياسة النقدية الجارية، سينخفض التضخم السنوي إلى 12.0–15.0٪ في 2022، 5.0–7.0٪ في 2023 والعودة إلى 4% في 2024.