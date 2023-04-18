المركزي الروسي: موسكو تمتلك احتياطيًا من الأصول غير الخاضعة للعقوبات

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن روسيا تمتلك صمام أمان من الأصول غير الخاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بحسب قناة روسيا اليوم.

وجاء تصريح رئيسة البنك المركزي الروسي في اجتماع مع كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب الروسي.

وقالت نابيولينا: “يمكننا الآن أن نشعر بالهدوء التام، بلدنا لديه “وسادة أمان” من الأصول التي لا تخضع للعقوبات. في الوقت نفسه لنتصور أن مشاكل النظام المالي العالمي “ستلحق بنا” أسرع من الصدمات الجيوسياسية. وإذا لم يكن لدينا في هذه الحالة احتياطيات من العملات الأجنبية، فلن نتمكن من تخفيف الصدمة التي يتعرض لها اقتصادنا. نحن الآن نشكل احتياطيات على أساس الأصول التي لا يمكن أن تطالها العقوبات”.

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن العمل جار أيضا لإعادة الاحتياطيات الروسية المقومة بالدولار واليورو التي جمدها الغرب، وأضافت أن روسيا لديها نقطة للتفاوض بها مع الغرب ولفتت إلى “المرسوم الرئاسي الذي يحظر سحب الأموال من روسيا من قبل غير المقيمين من الدول غير الصديقة”.

بعد انطلاق العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد بنك روسيا (المركزي الروسي)، وبالإضافة إلى تجميد احتياطيات دولية تتضمن ذهبا وعملات أجنبية، تم فرض حظر على جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة عن أو نيابة عن البنك المركزي الروسي.