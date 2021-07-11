المركزي: الدين الخارجي لمصر يسجل 134.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي

ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى 5.645 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021، ليسجل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، بحسب بيانات للبنك المركزي عبر موقعه الرسمي.

وأوضح المركزي أنّ إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث ليرتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، والذي يمثل حوالي 90.16% من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

وأظهر المركزي أنّ إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 59.69% من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من مستوى 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع 4.256% على أساس ربع سنوي.

وبحسب البيانات تراجع إجمالي ديون البنك المركزي ليسجل 25.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، من مستوى أن 26.002 مليار دولار، والذي يمثل حوالي 19.1% من إجمالي الدين الخارجية.

وسجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك حوالي 13.758 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري مقارنة مع 12.167 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي الدين الخارجي.

وأشار المركزي إلي إجمالي ديون القطاعات الأخرى والذي سجل نحو 14.835 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، ليرتفع من مستوى 13.820 خلال الربع الثاني، والذي يمثل حوالي 11% من إجمالي الدين الخارجي.