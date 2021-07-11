بنـــوك

المركزي: الدين الخارجي لمصر يسجل 134.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي

ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر بنحو 5.645 مليار دولار
يحيى ياسين 7:52 م, الأحد, 11 يوليو 21 7:52 م, الأحد, 11 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى 5.645 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021، ليسجل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، بحسب بيانات للبنك المركزي عبر موقعه الرسمي.

وأوضح المركزي أنّ إجمالي الديون طويلة الأجل الخارجية بلغ 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث ليرتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، والذي يمثل حوالي 90.16% من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9%.

اقرأ أيضا  بنك مصر يوقع مذكرة مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج الابتكار التشاركي

وأظهر المركزي أنّ إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 59.69% من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من مستوى 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع 4.256% على أساس ربع سنوي.

وبحسب البيانات تراجع إجمالي ديون البنك المركزي ليسجل 25.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، من مستوى أن 26.002 مليار دولار، والذي يمثل حوالي 19.1% من إجمالي الدين الخارجية.

اقرأ أيضا  بينها التخطيط المستقبلي لكفاية رأس المال.. توصيات منتدى اتحاد المصارف العربية

وسجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك حوالي 13.758 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري مقارنة مع 12.167 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي الدين الخارجي.

وأشار المركزي إلي إجمالي ديون القطاعات الأخرى والذي سجل نحو 14.835 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، ليرتفع من مستوى 13.820 خلال الربع الثاني، والذي يمثل حوالي 11% من إجمالي الدين الخارجي.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الخميس 8-7-2021 في البنوك المصرية

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم يحيى ياسين

ملف الكاتب يحيى ياسين

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمة إمام 4:57 م, الأحد, 11 يوليو 21

سعر اليورو اليوم ينهي التعاملات على استقرار مقابل الجنيه

فاطمة إمام 4:51 م, الأحد, 11 يوليو 21

سعر الدولار اليوم يرتفع قرشا للشراء في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 4:40 م, الأحد, 11 يوليو 21

بنك مصر يضخ 66 مليار جنيه بمبادرات «المركزي» التمويلية

منى صلاح 4:19 م, الأحد, 11 يوليو 21

حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفل بتخريج 7 شركات ناشئة جديدة

فاطمة إمام 3:57 م, الأحد, 11 يوليو 21

نائب رئيس «العقاري المصري»: البنوك المركزية تتحفظ على العملات الرقمية بسبب المضاربة

يحيى ياسين 3:09 م, الأحد, 11 يوليو 21