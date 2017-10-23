المركزي: الدفع عبر الموبايل هو الوسيلة الأساسية للشمول المالي

فريق المالقالت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن خدمة الدفع عبر الموبايل تعتبر الوسيلة الأساسية لتطبيق آليات الشمول المالي، لاسيما في ظل وصول نسبة الاستخدام الى ١١٢%، بين المواطنين.وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الاعلامي العربي، أن البنك المركزي عكف على تي

فريق المال

قالت مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن خدمة الدفع عبر الموبايل تعتبر الوسيلة الأساسية لتطبيق آليات الشمول المالي، لاسيما في ظل وصول نسبة الاستخدام الى ١١٢%، بين المواطنين.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الاعلامي العربي، أن البنك المركزي عكف على تيسير اجراءات وقواعد الدفع عبر الموبايل، بجانب تدشين وحدة غسل الأموال ضوابط التعرف على هوية العميل.

وأشارت الى أن المركزي بدأ الفترة الماضية التعرف على مشكلات وتحديات الشمول المالي، لافتة الى ضرورة توحيد وحدة القياس لدى المؤسسات المالية والمصرفية للتعرف على العدد الحقيقي للعملاء وليس عدد الحسابات.

وقالت ان البنك اجرى استبيانا ضم ٢٠٠٠ عميل وأوضح أن نحو ٣٢% منهم لديه حساب بنكي او بالبريد دون ان يدرك ذلك، مشيرة إلى ضرورة ان تبتكر البنوك آليات ومنتجات جديدة لتتواكب مع الفئات والشرائح المحتملة في المرحلة المقبلة.