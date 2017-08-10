المركزي : التضخم يرتفع لأعلى مستوياته ويسجل 35.26%

هبة محمد قال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك، ارتفع لأعلى مستوى تاريخي محققًا 35.26% في يوليو الماضي، مقابل 31.95% في يونيو، كما ارتفع المعدل الشهري إلى 2.76% في يوليو، مقابل 1.8% في يونيو. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ا

هبة محمد

قال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك، ارتفع لأعلى مستوى تاريخي محققًا 35.26% في يوليو الماضي، مقابل 31.95% في يونيو، كما ارتفع المعدل الشهري إلى 2.76% في يوليو، مقابل 1.8% في يونيو.





وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 32.95% في يوليو، مقابل 29.76% في يونيو، فيما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.22%، بدلًا من 0.82% في يونيو.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في بداية يوليو الماضي، زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، بنسب تراوحت بين 15 و42% للاستهلاك المنزلي، كما رفعت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة تراوحت بين 29 و46%، بما قد يكون تسبَّب في قفزة هائلة فى زيادة أسعار جميع السلع بصورة عامة.