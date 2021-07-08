«المركزي»: التضخم الأساسي يرتفع إلى 3.8% في يونيو الماضى

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في يونيو الماضي على أساس سنوي عند 3.8%، مقارنة مع مستوى 3.4 في مايو 2021.

وقال في البيان الشهري، اليوم الخميس ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في يونيو 2021، مقابل معدل بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 0.7% في يناير 2021.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، وصول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (113.2) نقطة لشهر يونيو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.3%) عن شهر مايو الماضي..

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%).

فى المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.8%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.7%).2021.

وبحسب بيان “الإحصاء” سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (5.3%) لشهر يونيو الماضي مقابل (6.0%) للشهـر نفسه من العام السابق.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 5 أغسطس المقبل.

وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بحسب الموقع الإلكتروني، وضع وتنفيذ السياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار، وهو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وأنه بناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.