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«المركزي»: التضخم الأساسي يتراجع إلى 4.5% في أغسطس

مقابل 4.6% نهاية يوليو
فاطمة إمام 4:47 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 4:47 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع التضخم الأساسي في شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي إلى 4.5%، من 4.6% في يوليو 2021.

وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره اليوم الخميس، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ  0.3% في أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 0.6% في يوليو 2021.

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وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام 0.1% فى أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 0.9% فى يوليو 2021.

يذكر أن البنك المركزي المصري، يستهدف تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

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وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض،  خلال 2021.

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بقلم فاطمة إمام

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