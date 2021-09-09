«المركزي»: التضخم الأساسي يتراجع إلى 4.5% في أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع التضخم الأساسي في شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي إلى 4.5%، من 4.6% في يوليو 2021.

وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره اليوم الخميس، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 0.6% في يوليو 2021.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام 0.1% فى أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 0.9% فى يوليو 2021.

يذكر أن البنك المركزي المصري، يستهدف تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، خلال 2021.