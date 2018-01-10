المركزي: التضخم الأساسي في مصر يهبط إلى 19.86% على أساس سنوي في ديسمبر

قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 25.54 بالمئة في نوفمبر، وفق ما نقلته رورتيرز. وقفز التضخم الأساسي منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وسجل مستوى قياسيا بلغ 35.26 بالمئة في يوليو تموز الماضي

قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 25.54 بالمئة في نوفمبر، وفق ما نقلته رورتيرز.

وقفز التضخم الأساسي منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وسجل مستوى قياسيا بلغ 35.26 بالمئة في يوليو تموز الماضي بعد تخفيضات لدعم الطاقة. لكنه يتراجع تدريجيا منذ ذلك الحين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم تراجع معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين إلى 22,3% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي مقابل 26,7% في نوفمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ 14 شهرا.

ويصدر البنك المركزي تقريرا شهريا عن معدلات التضخم الأساسية في عدد من السلع والخدمات مستبعدا منها بعض المنتجات الغذائية وعدد من السلع الأكثر تقلبا في الأسعار