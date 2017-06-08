المركزي: التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 30.57%

هبة محمدقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 30.57% خلال مايو الماضي، مقابل 32.06% في أبريل الماضي، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك ارتفاعاً بنسبة 1.99% في مايو مقابل 1.10% في أبريل.وأشار المركزي إلى أن الرقم القيا

هبة محمد

قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 30.57% خلال مايو الماضي، مقابل 32.06% في أبريل الماضي، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك ارتفاعاً بنسبة 1.99% في مايو مقابل 1.10% في أبريل.

وأشار المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، انخفض أيضاً على أساس المعدل السنوي إلى 29.71% في مايو مقابل 31.46% في أبريل، وقارب المعدل الشهري في مايو بنحو 1.67% نفس المعدل في أبريل الذي بلغ 1.96%..