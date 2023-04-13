«المركزي» : التسويات اللحظية بين البنوك ترتفع إلى 34.5 تريليون جنيه خلال 3 أشهر

كشف تقرير صادر عن

تسوية شيكات

أن قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية بين البنوك سجلت 34.556 تريليون جنيه خلال الربع الأول 2023 ، لنحو 639.240 مليون عملية .



وأظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي أنه تم تسوية شيكات بقيمة 215.360 مليار جنيه خلال يناير 2023، فيما بلغت 190.863 مليار جنيه خلال فبراير، أما شهر مارس بلغت 240.707 مليار جنيه.

نظام التسوية اللحظية (RTGS)



ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعد (RTGS) نظام دفع ذا أهمية نظامية؛ إذ تعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.