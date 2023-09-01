«المركزي» التركي يصدر توقعاته بشأن التضخم في 2023

قال البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس

«المركزي» التركي يصدر توقعاته بشأن التضخم في 2023
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:24 ص, الجمعة, 1 سبتمبر 23

من المرجح أن يحوم التضخم السنوي في تركيا قرب 62 % في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم، حسبما ذكر البنك المركزي التركي.

وأضاف البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس ، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي. ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25 % خلال اجتماع اللجنة.

وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجيا كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024. وذكر البنك أنه ينبغي تحسين قدرة إطار عمل السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم المتمثل في 5%.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:24 ص, الجمعة, 1 سبتمبر 23