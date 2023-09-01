«المركزي» التركي يصدر توقعاته بشأن التضخم في 2023

من المرجح أن يحوم التضخم السنوي في تركيا قرب 62 % في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم، حسبما ذكر البنك المركزي التركي.

وأضاف البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس ، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي. ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25 % خلال اجتماع اللجنة.

وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجيا كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024. وذكر البنك أنه ينبغي تحسين قدرة إطار عمل السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم المتمثل في 5%.