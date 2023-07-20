المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 17.5%.. ويتعهد بالمزيد

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بنسبة 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.5%، كما تعهد بمزيد من الإجراءات لتخفيض الفوائض النقدية في السوق.

وكان المركزي التركي قد رفع الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس في يونيو الماضي.

ووعد البنك المركزي التركي بخطوات إضافية لإزالة فائض الليرات من الأسواق المالية، بعد أيام تدخله للتخلص من بعض السيولة لأول مرة منذ أواخر عام 2019.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستعمل على تعزيز التشديد النقدي بقدر ما هو مطلوب في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

ولا يزال التضخم يحوم بالقرب من 40٪.

وقال هالوك بورومتشيك، الاقتصادي المقيم في اسطنبول: “رفع البنك المركزي لسعر الفائدة كان أقل من أدنى التوقعات ويعد تطورا سلبيا لليرة”.

وقال إن صانعي السياسات يمكن أن يختاروا زيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك لتقليل سيولة الليرة في النظام المصرفي.

وفي الأثناءـ واصلت الأسهم التركية صعودها فيما بقيت الليرة على مستواها المتدني بعد تكبدها خسائر أمس.

ويسجل سعر الدولار الواحد حاليا 26.84 ليرة.