«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم إلى 60% بنهاية 2022

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي بنهاية العام إلى 60.4 % من 42.8 % قبل ثلاثة أشهر، وزاد متوسط توقعاته لنهاية عام 2023 إلى 19.2 % من 12.9 %، وذلك حسبما أظهر استعراض محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو لتقرير فصلي عن التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاديين يتوقعون تضخما بنسبة 70 % في نهاية العام الجاري.

وقال كافجي أوغلو إن البنك سيواصل اتخاذ خطوات لإدارة أي تطورات غير عادية بالنسبة للقروض التجارية والاستهلاكية، والتي تراجعت مؤخرا.

ويبقى المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 14 % على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر العرض الفصلي للبنك توقع تضخم سنوي عند نحو 90 % في الخريف قبل أن يتراجع. واقترب معدل التضخم من 79 % الشهر الماضي بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة العام الماضي وارتفاع أسعار الطاقة.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان لتحفيز نقدي على الرغم من ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاما، يستهدف البنك المركزي معدلا عند حوالي 5% وقلل باستمرار من شأن ضغوط الأسعار على مدار العامين الماضيين.

وقال كافجي أوغلو إنه في حين ظل تضخم أسعار المستهلكين فوق مستوى التوقعات في يونيو، أظهر التضخم الأساسي توقعات أكثر إيجابية وإن تراجع الطلب ينبغي أن يساعد في النصف الثاني من العام.

كما كان متفائلا حيال عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي ارتفع هذا العام. وقال إن التوازن سيتحسن بمجرد عودة أسعار السلع الأولية العالمية إلى طبيعتها، بمساعدة عائدات السياحة التركية التي فاقت التوقعات بكثير.

وتراجعت الليرة التركية قليلا إلى 17.925دولار. وتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق التي لامستها خلال أزمة العملة في ديسمبر والتي اندلعت بسبب التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.