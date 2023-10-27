«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة إلى 35%

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 35 %، كما كان متوقعا، مستمرا بذلك سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الخبراء الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة.

وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53 % في سبتمبر ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.