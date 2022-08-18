المركزي التركي يخالف كل التوقعات ويخفض أسعار الفائدة

على خلاف التوقعات، قرر البنك المركزي التركي الأسواق اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة على الليرة خلال أسبوع (ريبو) إلى 13% من 14%، على الرغم من أن معدل التضخم في البلاد يقترب من 80%.

المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة

وطوال الأشهر السبعة الماضي، نهج المركزي التركي سياسة تقضي بالإبقاء على سعر الفائدة عند 14%، وجاء قرار خفض النسبة إلى 13% مخالفا لما تفعله البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وفي أعقاب قرار خفض الفائدة التركية ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة 1% إلى 18.1 للدولار.

تضخم مرتفع

ارتفع معدل التضخم في تركيا لشهر يوليو بنسبة 79.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في 24 عامًا، إذ تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في عام 2022 إلى 60.4% ارتفاعا من 42.8% كانت متوقعة في أبريل الماضي. وأشار البنك آنذاك إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية إلى جانب تأثير ضعف الليرة مقابل العملات الرئيسية.

ولا يزال ارتفاع التضخم في تركيا مثابة صداع في رأس الحكومة نظراً لكونه يلتهم ميزانيات الأسر ويثقل كاهل المواطنين بتكاليف معيشة متزايدة يوما تلو الآخر.