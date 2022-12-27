«المركزي»: البنوك والمؤسسات تطلب 25% فائدة في أذون الخزانة لأجل عام

أظهرت أحدث التعاملات داخل سوق أدوات الدين في مزادات الاسبوع الماضي تقدم 111 مؤسسة وبنوك بطلبات بنحو 13.799 مليار جنيه للاكتتاب بأذون الخزانة لمدة عام الحصول عليها بفائدة ٢٥٪ كاعلى قيم مقدمة.



وأظهر التعاملات في عطاء 364 يوم أن وزارة المالية طلبت 21.5 مليار جنيه ، وافقت طلبات 71 مؤسسة بقيمة 3.335 مليار جنيه بفائدة 18.874%.



وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة بقيمة 5.83 مليار جنيه، مقارنة مع 26.796 مليار فى عطاءات الأسبوع السابق له.



وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 30.414 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 1.553 مليار بمتوسط فائدة %18.08.



وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا 18.673% خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 18.702 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.



وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 5.334 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 106.7 مليون جنيه.



وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى عن انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.821 مقابل %18.666 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.



وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 17.795 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 48.675 مليون جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصرى فى اجتماعها يــوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، %17.25 و%16.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.