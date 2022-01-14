«المركزي»: البنوك ذات الأهمية النظامية محليا تستحوذ على 70.5% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي

أظهر تقرير الاستقرار المالي لـ البنك المركزي المصري لعام 2020 ارتفاع نصيب البنوك ذات الأهمية النظامية محليا في المركز المالي للقطاع المصرفي إلى 70.5% بنهاية العام المالي 2019/ 2020

وأشار التقرير إلى استحواذ البنوك ذات الأهمية النظامية محليا على حصة سوقية 68.7%على مستوى صافي محفظة القروض للعملاء.

وأضاف، كما أنها تمثل 71.7% على مستوى إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة وفقا لتقرير الاستقرار المالي للعام 2020 .

وأظهر تقرير البنك المركزي أن ودائع البنوك ذات الأهمية النظامية محليا تمثل 69.8% كما تساهم بنحو 63.2% في صافي أرباح القطاع.