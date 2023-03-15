«المركزي»: البنوك العشرة الكبار تستحوذ على 17.5 ألف ماكينة صراف آلي بنهاية 2022

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عدد نقاط البيع لأكبر عشر بنوك

، عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي، إلى 17.503 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 16.758 ألف جنيه بنهاية يونيو 2022، لأكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرية.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفع عدد نقاط البيع لأكبر 10 بنوك إلى 198.817 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 188.429 ألف جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي. وسجلت عدد بطاقات الأئتمان لأكبر 10 بنوك نحو 4.249 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.822 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

البطاقات الائتمانية

وسجلت صافي أرباح أكبر 10 بنوك في الجهاز المصرفي نحو 101.5 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغت إجمالي الأصول (التي تساوي قيمة الالتزامات وحقوق الملكية)، لأكبر 10 بنوك، نحو 8.957 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.