المركزي البريطاني يطلب من البنوك توفير 10 مليارات إسترليني

قال بنك إنجلترا (البنك المركزي) إن البنوك البريطانية تحتاج لتدبير مبالغ إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليار دولار) في رؤوس أموالها، للتحوط من المخاطر المتزايدة نتيجة الارتفاع المتسارع للقروض الاستهلاكية غير الآمنة، وفقا لرويترز.

وقالت لجنة السياسات المالية في البنك إنها ستخبر كل بنك بمقدار المبلغ الذي سيتوجب عليه الاحتفاظ به بنهاية العام الجاري، وفقا للمخاطر المتعلقة بقروضهم للأفراد.

وحذرت اللجنة من أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، سيترتب عليه مشاكل تشريعية كبيرة في نحو ربع عقود المشتقات التي تستخدمها الشركات للتحوط من تقلبات أسعار الفائدة والعملة.

وستحتاج المؤسسات المالية لإعادة صياغة العقود (العابرة للحدود) لتفادي حدوث فوضى في السوق.