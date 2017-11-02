المركزي البريطاني يرفع الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات

رويترز رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، اليوم، وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى ”تدريجية جدًّا“ خلال السنوات الثلاث المقبلة.وقال البنك إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50%

رويترز





رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، اليوم، وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى ”تدريجية جدًّا“ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال البنك إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50% من 0.25% بواقع 7 أصوات مقابل رفض اثنين، بعد خفض طارئ نفذه البنك في أغسطس 2016 بمقدار 0.25%، بعد فترة قصيرة من القرار الصادم للناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا للدخول في أكبر ركود في عقود.

وأكد البنك في بيان: ”ترى لجنة السياسات النقدية حاليًّا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلًا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام“.

وأضاف: ”جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة بسعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود“، مكررًا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.