«المركزي البحريني» يوافق على تسجيل صندوق «أزيموت للذهب»

وافق البنك المركزي البحريني على تسجيل صندوق أزيموت للذهب كأحد الصناديق الاستثمارية التي يمكن لعملاء مباشر كابيتال البحرين الاستثمار فيها بالجنيه المصري.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي شركة “مباشر كابيتال” إلى توفير المزيد من الخيارات الاستثمارية المتنوعة لعملائها حول العالم، وتعزيز قدراتهم على إدارة المخاطر.

ويستثمر صندوق أزيموت للذهب في الذهب، وهو أحد الأصول الاستثمارية الآمنة التي يمكن أن تساعد في حماية استثمارات العملاء من أي تخفيض قادم للجنيه المصري.

وقال إيهاب رشاد ، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر كابيتال البحرين: “نحن سعداء بموافقة البنك المركزي البحريني على تسجيل صندوق ازيموت للذهب، وهو ثاني صندوق استثمار مصري يتم تسجيله في مصرف البحرين المركزي ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز قدراتنا على تقديم خدمات استثمارية متنوعة ومتقدمة لعملائنا. كما أنه يعكس التزامنا بتوفير خيارات استثمارية آمنة ومجدية لعملائنا في مختلف الظروف الاقتصادية.”



من جانبه، قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن نجاح الصندوق يمثل نقلة جديدة في صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار معادن نفيسة يتم إنشاؤه في مصر، ونبدي سعادتنا الكبيرة بمستوى الاهتمام والتفاعل الذي تلقيناه من آلاف المستثمرين بمختلف فئاتهم والذي نتج عنه عدد استثنائي من المكتتبين تجاوز 47 ألف مستثمر في أقل من 5 شهور وهو ما يعد إنجازًا هامًا ومؤشر إيجابي عن حجم الصندوق مستقبلًا”.

وتابع، يأتي هذا الصندوق استمرارا لجهود أزيموت في نشر الوعي والثقافة المالية في مصر ونقل خبراتها الكبيرة في 18 دولة حول العالم إلي السوق المصرية وهو الأمر الذي بدأته أزيموت بإطلاق أكثر من 9 صناديق في أقل من 3 سنوات لتخدم جميع الأهداف الاستثمارية للعملاء.

ويمكن لعملاء مباشر كابيتال البحرين الاستثمار في صندوق أزيموت للذهب من خلال حساباتهم الاستثمارية لدى الشركة.