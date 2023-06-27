المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة إلى 22% لإحياء الاتفاق مع صندوق النقد

فاجأ البنك المركزي الباكستاني الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي، خلال اجتماع طارئ، ما يمثل محاولة أخيرة للدولة التي تسعى لإحياء برنامج تحصل بمقتضاه على قرض من صندوق النقد الدولي.

قرار المركزي الباكستاني

أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك الدولة الباكستاني، عبر بيان صدر بمدينة كراتشي، يوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 22%.

وذكر البيان أن القرار اتُّخذ بسبب زيادة مخاطر التضخم التي أعقبت الإعلان عن الميزانية مؤخرًا، إضافة إلى قرار رفع القيود على الواردات.

وتابعت اللجنة في بيانها: “بينما تنظر لجنة السياسة النقدية إلى هذه الإجراءات على أنها ضرورية في سياق استكمال برنامج صندوق النقد الدولي قيد المفاوضات حاليًّا، إلا أنها زادت من المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم”.