المركزي الباكستاني يرفع تكاليف الاقتراض بأكثر من المتوقع لتهدئة التضخم

رفع البنك المركزي الباكستاني تكاليف الاقتراض بأكثر مما كان متوقعاً لتهدئة ثاني أسرع معدل للتضخم في آسيا، وتلبية شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، حيث قرر زيادة المعدل المستهدف بمقدار 125 نقطة أساس (1.25%) إلى 15% اليوم الخميس.

المركزي الباكستاني يرفع أسعار الفائدة

كان ثلاثة خبراء من إجمالي 24 محللاً اقتصادياً توقعوا أن يُقدِم المركزي الباكستاني على رفع الفائدة بمقدار 1.25% في استطلاع أجرته “بلومبرج”، في حين توقع معظمهم أن تكون نسبة الزيادة بمعدل أقل.

ارتفع التضخم، الناجم جزئياً عن الطلب المكبوت، وارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع الواردات، إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 21.32% في يونيو.

ينضم البنك المركزي الباكستاني إلى نحو 60 من البنوك المركزية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة.

قبل قرار اليوم، رفع المركزي الباكستاني أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) منذ بداية 2022.

تأتي هذه الخطوة أيضاً في الوقت الذي تقترب فيه السلطات الباكستانية من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ.

تحتاج باكستان إلى حوالي 41 مليار دولار لتخفيف أوضاعها المالية المتدهورة، ويمهد تدفق الأموال من صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، الطريق للحصول على مزيد من المساعدات من الدول الصديقة الأخرى.