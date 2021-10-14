المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع إلى 5.2 مليار دولار خلال 2020/2021

ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل إلى نحو 23.4 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بنحو 30.6% خلال العام المالي الماضي، حيث سجل صافي تدفق الاستثمار للداخل 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019/2020، وذلك نتيجة للقيود والمخاوف التى فرضتها أزمة كورونا.

وأوضح “المركزي” فى تقرير ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر تحولت إلى صافي تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل إلى نحو 23.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال 2019/2020.