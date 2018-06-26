المركزي: الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 34.3% من الصادرات في النصف الأول

سيد بدرسيطر الاتحاد الأوروبي على 34.4% من الصادرات المصرية خلال النصف الاول من العام الجاري .وأظهرت تقارير البنك المركزي استحواذ الاتحاد الأوروبي على نحو 4.1 مليار دولار من الصادرات المصرية التي سجلت 12.055 مليار دولار خلال الفترة .وارتفعت إجمالي الصادرات بنحو 15.4% خلال النصف الأول من العام م

سيد بدر



سيطر الاتحاد الأوروبي على 34.4% من الصادرات المصرية خلال النصف الاول من العام الجاري .



وأظهرت تقارير البنك المركزي استحواذ الاتحاد الأوروبي على نحو 4.1 مليار دولار من الصادرات المصرية التي سجلت 12.055 مليار دولار خلال الفترة .



وارتفعت إجمالي الصادرات بنحو 15.4% خلال النصف الأول من العام مسجلة 12.055 مليار دولار مقابل 10.446 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي .



وفي المرتبة الثانية جاءت الدول العربية مستحوذة على 24.5% من حجم الصادرات بقيمة 2.9 مليار دولار.

