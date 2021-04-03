المركزي: الائتمان المحلي يتراجع 21.46 مليار جنيه في فبراير 2021

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع الائتمان المحلي على أساس شهري، بقيمة 21.465 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، ليصل إلى مستوى 5.056 تريليون جنيه، مقابل 5.078 تريليون جنيه في يناير الماضي.

وقال في بيانات حديثة، إن صافي المطلوب من تراجع -يشمل أوراق مالية وإقراض وخصم يطرح منه الودائع حكومية- ارتفع خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة 67.668 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.968 تريليون جنيه، مقابل 3.035 تريليون جنيه في يناير السابق عليه.

وذكر أن صافي مطلوب الائتمان من قطاع الأعمال العام، زاد على أساس شهري بقيمة 23.9 مليار جنيه في فبراير 2021، ليصل إلى 297.147 مليار جنيه، مقابل 273.247 مليار جنيه في يناير 2021.

وصافي المطلوب من قطاع الأعمال العام يتضمن المطلوب من قطاع الأعمال العام مطروح منه ودائع قطاع الأعمال العام.

وطبقا للبيانات سجل المطلوب من قطاع الأعمال العام في نهاية فبراير، نحو 603.514 مليار جنيه، مقابل 589.723 مليار جنيه في نهاية يناير 2021، في حين تراجعت ودائع القطاع إلى 306.36 مليار جنيه، من 316.47 مليار جنيه.

مطلوبات الائتمان من القطاع الخاص ترتفع إلى 1.106 تريليون جنيه

وأوضح البنك المركزي، أن المطلوبات من القطاع الخاص ارتفعت على أساس شهري بقيمة 15.898 مليار جنيه، لتسجل 1.106 تريليون جنيه، مقابل 1.090 تريليون جنيه في نهاية يناير السابق عليه.

وأفاد بأن مطلوبات الائتمان من القطاع العائلي ارتفعت بنحو 9.363 مليار جنيه، لتصل إلى 530.4 مليار جنيه في فبراير 2021، مقابل 521.06 مليار جنيه في يناير 2021.