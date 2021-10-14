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«المركزي» الإيرادات السياحية تتراجع 50% إلى 4.9 مليار دولار خلال 2020/2021

مقابل 9.9 مليار
فاطمة إمام 9:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 9:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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قال البنك المركزي المصري، إن الإيرادات السياحية لمصر تراجعت بنسبة 50% لتسجل 4.9 مليار دولار خلال الفترة 2020-20201، مقابل 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

ذكر البنك المركزي عن العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية وجاء أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 42.9%ليقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9 مليار دولار كنتيجة لعدة عوامل.

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أضاف التقرير متحصلات النقل تراجعت بمعدل 4.5% لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تاثرا بالجائحة.

وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار العام المالي2019/2020 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

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وارتفعت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 62.1 مليار دولار بزيادة 8.2 مليار دولار تتضمن ارتفاع فى كلا من الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار.

وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

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ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء نتيجة اساسية للهبوط الملحوظ فى الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متاثرة بالصدمة التى تعرضت لها السياحة الدولية أثر كورونا.

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بقلم فاطمة إمام

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