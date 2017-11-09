المركزي الإماراتي يفتش في حسابات 19 مواطنًا سعوديًّا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن خاطب البنك المركزي الإماراتي عددًا من المؤسسات المالية العاملة في البلاد؛ لإمداده بمعلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًّا، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطّلعة. ووفقًا لـ"بلومبرج" تضم قائمة المستعلَم عنهم بعضًا ممن شملتهم…

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





خاطب البنك المركزي الإماراتي عددًا من المؤسسات المالية العاملة في البلاد؛ لإمداده بمعلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًّا، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطّلعة.

ووفقًا لـ”بلومبرج” تضم قائمة المستعلَم عنهم بعضًا ممن شملتهم حملة الاعتقالات الأخيرة في السعودية، والتي ضمّت أمراء ورجال أعمال بارزين ومسئولين سابقين.

وبحسب خطاب اطلعت عليه “بلومبرج” طلب “المركزي” الإماراتي معرفة ما إذا كان لهؤلاء الأشخاص الـ19 حسابات في البلاد والكشف عن أرصدتهم وما يتعلق بهم من استثمارات مباشرة وفي الأدوات المالية المختلفة أو صناديق الودائع الآمنة والتحويلات المالية التي قاموا بها والتسهيلات الائتمانية التي حصلوا عليها.

وقد أرسل هذا الخطاب إلى البنوك المحلية والأجنبية ومكاتب الصرافة وشركات التمويل والاستثمار.