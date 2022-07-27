المركزي الإماراتي يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس.

ومنذ قليل، أصدر الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” قراره بخصوص مصير أسعار الفائدة مساء اليوم الأربعاء عندما انتهى من اجتماعه الخامس هذا العام بشأن الفائدة والذي بدأه أمس الثلاثاء، إذ قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%.

وبالإجماع، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

وهذه هي أعلى وتيرة لرفع الفائدة الأمريكية منذ الثمانينات لمواجهة الارتفاع المستمر في التضخم.

كما قرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.