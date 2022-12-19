المركزي الإماراتي يتوقع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9% في 2023

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الإثنين أن مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام 7.6 % في تعديل بالرفع بأكثر من نقطة مئوية، لكنه خفض توقعات النمو للعام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 بنسبة 3.9 % في تعديل بالخفض عن التقدير السابق.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي هذا الشهر إن من المتوقع نمو الناتج المحلي 6.5 % هذا العام وبأكثر من 7% العام المقبل.

وقرر مصرف الإمارات المركزي، يوم 14 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس، وجاء القرار بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 50 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس – من 3.9% إلى 4.4%، اعتباراً من يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وقرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.