«المركزي»: الإفراج عن شحنة ذرة صفراء بقيمة 40 مليون دولار منذ بداية الشهر 

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم الإفراج عن شحنة ذرة صفراء بقيمة 40 مليون دولار منذ بداية أكتوبر وحتى الآن ضمن إجراءات الدولة لدعم الثروة الحيوانية والداجنة.

مدبولي خلال اللقاء

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة ، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

وأضاف نجم أنه يتم التواصل بشكل يومي مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهدف التعاون لمواجهة تداعيات الازمة العالمية جراء الحرب الأوكرانية والعمل على تدبير احتياجات الدولة وإيجاد حلول لتلك الأزمة.

وعبر رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أن الاتحاد يدرك تماما حجم المشكلة القائمة، ويقدر الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة، كما أننا ندرك جيدا أن للدولة أولويات تسير وفقها في استخدام الحصيلة الدولارية، ولكن صناعة الدواجن لها خصوصية تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي يتطلب أن تكون لهذه الصناعة أولوية أيضا.

بدورهم، عرض مسئولو الاتحاد ومنتجو الدواجن احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف المختلفة، مشيرين إلى أن إتاحة الكميات المطلوبة من الأعلاف سيُسهم في القضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت نفسه بالرقابة الشديدة على التجار الذين يحصلون على إفراجات لشحناتهم؛ حتى لا يلجأ البعض إلى المتاجرة بها.