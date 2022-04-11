المركزي الإسرائيلي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات

رفع البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ قرابة 4 أعوم لمواجهة التضخم المتنامي.

وحسب رويترز، رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ 2018 في تحرك كان متوقعا لمكافحة تضخم متزايد ناتج جزئيا عن نمو اقتصادي قوي.

وزاد البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.35% من 0.10% الذي كان أدنى مستوى على الإطلاق.

ووصل التضخم السنوي في إسرائيل إلى أعلى مستوى في 11 عاما عند 3.5% في فبراير الماضي.

وتجاوز التضخم النطاق الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح من 1 % إلى 3 %.

وفي الوقت نفسه نما اقتصاد إسرائيل 8.2 % في 2021 في حين هبط معدل البطالة إلى 3.2 %.