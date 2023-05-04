المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لمحاربة ارتفاع معدلات التضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، حيث يواصل البنك محاربة ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر 2008.

يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى 7% لشهر أبريل، في الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى 5.6%.

محاربة ارتفاع معدلات التضخم

بدأ البنك المركزي الأوروبي في مسار رفع الفائدة هذا في يوليو 2022 ، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي من -0.5% إلى الصفر.

مع ذلك، وعلى الرغم من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، لا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وتشير التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن التضخم لن يصل إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2025.

تظهر البيانات الأخيرة أيضًا أن اقتصاد منطقة اليورو نما أقل من المتوقع في الربع الأول من العام، مسجلاً 0.1%، ومع ذلك، أظهرت أرقام البطالة تحسنًا طفيفًا في مارس عن الشهر السابق عند 6.5%.