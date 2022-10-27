المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصعد إلى 2% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق الأوروبية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

كما رفع البنك نسبة الفائدة على الإقراض إلى 1.50% مرتفعة 75 نقطة أساس.

وارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 1.50% إلى 2.25% بزيادة 75 نقطة أيضًا.

كان بنك سوسيتيه جنرال، قد توقع اليوم الخميس، بأن البنك المركزي الأوروبي، سيرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لتصل إلى معدل نهائي قدرة 3%، وهذا يشير إلى حدوث المزيد من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة، تليها حدوث زيادات أيضا في الأسعار حتى شهر مارس 2023.

وأضاف سوسيتيه جنرال، بأن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة لدى المركزي الأوروبي، من المتوقع بأن يؤدي إلى حدوث ركود أعمق، مشيرا إلى أن الميزانية العمومية لدى البنك المركزي الأوروبي، تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار المالي ومحاولته لتجنب التجزئة، فلابد أن يقيم البنك المركزي الأوروبي سياسة التشديد الكمي بعناية.