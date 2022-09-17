المركزي الأوروبي يختار «أمازون» لتطوير نموذج لليورو الرقمي

اختار المركزي الأوروبي شركة “أمازون” من بين خمس شركات اختارها البنك المركزي الأوروبي لتطوير نموذج لليورو الرقمي ، بحسب وكالة بلومبرج.

ضمت قائمة الفائزين بمناقصة لتطوير نماذج أولية كلّاً من، “بنك كايكسا” (CaixaBank) الإسباني، وشركة “ورلد لاين” (Worldline SA) الفرنسية، و”نيكسي” (.Nexi S.p.A)، و”إي بي آي” (EPI) الإيطاليتين، وتحالف من بنوك ومؤسسات استحواذ خارجي، بالإضافة إلى “أمازون”، مع تركيز كل شركة على استخدام رقمي محدد لعملة منطقة اليورو.

تطوير نموذج لليورو الرقمي

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إنه تم اختيار المؤسسات الخمسة من بين 54 مؤسسة تقدمت بعطاءاتها في إبريل الماضي لتوفير الخدمة.

قال البنك، ومقره فرانكفورت، إن “الهدف من ممارسة توفير النماذج الأولية لليورو الرقمي هو اختبار مدى تكامل التكنولوجيا وراء هذه العملة مع النماذج الأولية التي طورتها الشركات”.

من المرجّح أن يكون “المركزي الأوروبي” من بين أوائل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي تصدر شكلاً رقمياً لعملتها، حيث أشار المسؤولون إلى طرح محتمل للعملة الرقمية منتصف العقد الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إصدار اليورو الرقمي في “مرحلة التقصّي” حالياً والتي تبلغ مدتها عامين، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إطلاقه.