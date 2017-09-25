المركزي الأوروبي يحذر من التسرع في تغيير السياسة النقدية

رويترز قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم، إن ثقة البنك تتنامى في عودة التضخم للارتفاع صوب المستوى المستهدف لكنه حث على ضرورة التحلي بالصبر لحين التأكد من استدامة التعافي الاقتصادي.وأشار دراجي إلى تذبذبات العملة كمصدر لعدم اليقين يجب مراقبته وقال إنه ما زالت هناك حاجة إلى تي

رويترز



قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم، إن ثقة البنك تتنامى في عودة التضخم للارتفاع صوب المستوى المستهدف لكنه حث على ضرورة التحلي بالصبر لحين التأكد من استدامة التعافي الاقتصادي.

وأشار دراجي إلى تذبذبات العملة كمصدر لعدم اليقين يجب مراقبته وقال إنه ما زالت هناك حاجة إلى تيسير نقدي ”سخي“ لأن أي خطوة سابقة لأوانها أو متسرعة قد تبدد العمل الذي أنجزه البنك.

وقال: ”إجمالا، تزداد ثقتنا في أن يتجه التضخم في نهاية المطاف إلى مستويات تتماشى مع هدفنا، لكننا نعلم أيضا أنه ما زالت هناك حاجة إلى درجة كبيرة للغاية من التيسير النقدي إلى أن يتبلور اتجاه ارتفاع التضخم“.

وأبلغ لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل ”ينبغي أن ننتبه أيضا إلى ضرورة عدم تعطيل التعافي بقرار نقدي متسرع.. لا يمكننا تحمل تكاليف خطوات متسرعة“.

ومن المتوقع في ظل النمو الفصلي السابع عشر على التوالي لاقتصاد منطقة اليورو أن يقلص المركزي الأوروبي جهوده التحفيزية بدءا من العام القادم حتى إذا ظل التضخم أقل من مستوى 2% تقريبا الذي يستهدفه البنك لسنوات قادمة.

وأبلغ صناع سياسات رويترز بالفعل أن النقاش أصبح يدور الآن حول تفاصيل تغيير السياسة مثل هل يظل برنامج التيسير الكمي دون سقف أو الإشارة إلى نية لخفض مشتريات السندات تدريجيا.