المركزي الأوروبي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بمستوى أعلى

قد يُضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمستوى أعلى قبل أن يوقف مؤقتاً مسيرة التشديد النقدي، بحسب ما ذكر بيير ونش، عضو مجلس إدارة البنك.

رفع أسعار الفائدة

قال ونش، وهو محافظ البنك المركزي البلجيكي وأحد المتشددين أيضاً، اليوم السبت: “أميل إلى القول إننا ربما نحتاج إلى رفع المزيد قليلاً”، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد فكرة أنه سيتعين علينا التوقف عند نقطة معينة.

صرّح ونش للإذاعة البلجيكية العامة أنه من السابق لأوانه الحديث عن توقف حقيقي لزيادة الفائدة، مشيراً إلى أن التضخم مستمر.على الرغم من أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع؛ فإنَّ ونش ذكر أنه لا يتوقع أن يصل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عام 2025.