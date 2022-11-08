«المركزي الأوروبي»: التحول إلى الطاقة المتجددة قد يضع حدا لزيادة أسعار الطاقة

أكدت “كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي أن تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة يمكن أن يقوض فرص الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة.

وحسبما نقلت “أسوشيتيد برس”، أوضحت “لاجارد” في مدونة عقب افتتاح قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في مصر: “التحول إلى مصادر طاقة أكثر مراعاة للبيئة سيقلل من مخاطر الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة”.

وأضافت قائلة: أبرز ارتفاع أسعار الطاقة مدى اعتمادنا على الوقود الأحفوري، ومدى تعرضنا للخطر موضحة أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، سيؤدي إلى معدلات تضخم أقل وأكثر استقرارًا، ويجعل اقتصاداتنا تعمل بشكل أفضل.

يذكر أن المركزي الأوروبي قام بسلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح التضخم، وأشارت “لاجارد” مؤخرًا إلى أن تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة يعني أيضًا أن منطقة اليورو مهددة بركود معتدل في مطلع العام المقبل.