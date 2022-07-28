«المركزي الأردني» يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75 %) اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك في بيان، إن قراره يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء إدخاري.

المركزي الأردني يرفع الفائدة

وأوضح البنك أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار أردني (الدينار يعادل 1.41 دولار امريكي)، دون تغيير عند 1 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 % للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشر سنوات.

وعلل البيان تلك الخطوة بـ”حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية”.

كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 %، ولأجل 54 شهرا من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهرا من تاريخ منح التمويل.

ووفقا للبيان، تشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9 شهور.

نمو الودائع

كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر مايو من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5 %، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموا سنويا نسبته 5.8% حتى مايو 2022.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 242.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما نمت الصادرات الأردنية خلال الشهور الـ 5 الأولى من العام الحالي بنسبة 43.4 %، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9 % خلال الفترة نفسها في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 3.3 % خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة في الثامن من شهر مايو الماضي كما قام برفعها مرة أخرى بالقيمة نفسها في 16 يونيو الماضي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.