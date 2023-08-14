المركزي الأرجنتيني يعتزم خفض سعر البيزو إلى 350 أمام الدولار

قال مسؤول في البنك المركزي الأرجنتيني اليوم الاثنين، إن بلاده ستخفض سعر الصرف الرسمي للبيزو إلى 350 مقابل الدولار، أي نحو 18% أقل من سعر الإغلاق يوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف المسؤول أن البنك المركزي سيرفع أيضاً سعر الفائدة الرئيسي إلى 118% من 97% حالياً.

سياسة المركزي الأرجنتيني

وتأتي التغييرات بعد فوز المرشح اليميني خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية الرئيسية يوم الأحد.

تعاني الأرجنتين منذ فترة من أزمة اقتصادية، ويتوقع أن تدخل في كساد هذا العام مع تجاوز التضخم السنوي نسبة 115%.

ودعم صندوق النقد الدولي البلاد بخطة إنقاذ قياسية بقيمة 44 مليار دولار في عهد الرئيس الأسبق موريسيو ماكري. لكن أعيد التفاوض على الاتفاق وإعادة تمويله في عهد الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز.

في الأول من أغسطس الجاري، استحق على الأرجنتين سداد 454 مليون دولار للصندوق، كفائدة للقرض، لكن إجمالي المبلغ ارتفع إلى 775 مليوناً عند إضافة الرسوم الإضافية المرتبطة بحجم الدين الكبير.