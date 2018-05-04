المركزي الأرجنتيني يرفع سعر الفائدة إلى 40%

خالد بدر الدينرفع البنك المركزي الأرجنتينى اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% من 27.25 % ما دفع عملة البيزو للصعود 4.78 % بينما خفضت الحكومة العجز المستهدف في الميزانية إلى 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي.وذكرت وكالة رويترز أن حكومة الأرجنتين والبنك المركزي نفذا تدابير قوية لت

خالد بدر الدين

رفع البنك المركزي الأرجنتينى اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% من 27.25 % ما دفع عملة البيزو للصعود 4.78 % بينما خفضت الحكومة العجز المستهدف في الميزانية إلى 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت وكالة رويترز أن حكومة الأرجنتين والبنك المركزي نفذا تدابير قوية لتعزيز العملة المحلية المترنحة ومنحها قبلة الحياة وتهدف إلى استعادة الثقة في قدرة رئيس البلاد على تحقيق نمو متواصل مع خفض التضخم.

وتأتي هذه الخطوات بعد أسبوع من تراجع حاد للبيزو، الذي هبط 7.83 % يوم الخميس وحده لينزل إلى 23 بيزو مقابل الدولار الأمريكي. وبعد الإعلانات التي صدرت صباح الجمعة صعدت قيمة البيزو إلى 21.95 مقابل العملة الأمريكية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيواصل استخدام كل الأدوات التي تحت تصرفه في مسعاه للوصول إلى مستوى التضخم الذي تستهدفه البلاد للعام الحالي والبالغ 15 % وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي يرفع فيها المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة، والمرة الثانية في يومين.