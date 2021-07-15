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«المركزي»: الأحد المقبل يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين

تستمر حتى الخميس الموافق 22 يوليو
الحسينى حسن 1:04 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 1:04 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

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أكد البنك المركزي المصري، أن يوم الأحد المقبل الموافق 18 يوليو يوم عمل بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 تبدأ اعتبارًا من الإثنين المقبل.

وذكر في بيان له منذ قليل: “بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ ، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021”.

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وأضاف البنك المركزي أن من المقرر أن تستأنف البنوك العمل صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

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بقلم الحسينى حسن

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