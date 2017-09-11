المركزي : الأجانب يضخون 16 مليارًا بمحفظة الأوراق المالية

هبة محمدأشار البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، إلى أن محفظة استثمارات الأوراق المالية للعملاء الأجانب سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 16 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2016- 2017، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار خلال فترة المقارنة، جاء ذلك نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون ال

هبة محمد

أشار البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، إلى أن محفظة استثمارات الأوراق المالية للعملاء الأجانب سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 16 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2016- 2017، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار خلال فترة المقارنة، جاء ذلك نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتحقق صافي مشتريات 10 مليارات دولار، كما قامت الحكومة بإصدار سندات بالخارج خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف بلغت استثمارات الأجانب فيها نحو 6.8 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية خلال العام المالي لتسجل صافي مشتريات 497.3 مليون دولار، مقابل 157.1 مليون دولار العام المالي السابق له.





كما ارتفع إجمالي تدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي بمعدل 6.5% ليسجل 13.3 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار، في العام المناظر، وسجل إجمالي التدفق للخارج 5.4 مليار دولار، بدلًا من 5.6% وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 7.9 مليار دولار، بدلًا من 6.9 مليار؛ نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل 4 مليارات دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في العام المناظر.

كما حققت الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للخارج بنحو 2.5 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.5 مليار، جاء ذلك في ظل زيادة الأصول الأجنبية للبنوك مع توافر الموارد بالنقد الأجنبي في أعقاب تحرير سعر الصرف، حيث بلغت الزيادة في أصول البنوك 9.5 مليار، في حين اقتصرت الزيادة في التزاماتها على 1.4 مليار دولار.

وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقابل 21.2 مليار دولار، بما يشير إلى ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.