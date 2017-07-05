المركزي: استقرار متوسط الدولار في تعاملات البنوك

هبة محمد استقر متوسط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعد تراجعه لأقل من 18 جنيه أول أمس الاثنين، ليسجل 17.8385 جنيه للشراء، مقابل 17.8447 جنيه أمس، كما وصل متوسط سعر البيع إلى 17.9391 جنيه، بدلاً من 17.9438 جنيه أمس. كان…

هبة محمد

استقر متوسط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعد تراجعه لأقل من 18 جنيه أول أمس الاثنين، ليسجل 17.8385 جنيه للشراء، مقابل 17.8447 جنيه أمس، كما وصل متوسط سعر البيع إلى 17.9391 جنيه، بدلاً من 17.9438 جنيه أمس.

كان متوسط شراء الدولار بالبنوك انخفض أمس أسفل 18 جنيه، للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، إذ استقر خلال تلك الفترة عند أكثر من 18 جنيه، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي ليسجل 17.9826 جنيه، فاقداً 14 قرشاً عن سعر يوم الاحد الذي بلغ 18.0385 جنيه، كما خسر متوسط البيع 14 قرشاً، محققاً 17.9912 جنيه أمس، بدلاً من 18.1382 جنيه الاحد.

وسجل سعر شراء الدولار لدى البنك الأهلي 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الشراء لدى بنوك مصر والاسكندرية والعربي الافريقي، مصرف أبو ظبي الاسلامي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.

وعرض بنك القاهرة أقل سعر لشراء الدولار عند 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار لدى البنك التجاري الدولي 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع

ويتيح بنك المصرف المتحد الشراء عند 17.82 جنيه و17.90 جنيه للبيع.

ويعرض بنك HSBC أعلى سعر للشراء عند 17.86 جنيه و17.98 جنيه للبيع.

وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيه.

وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.