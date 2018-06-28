المركزي : استثمارات محفظة الأوراق المالية بالبنوك تحقق 14.9 مليار دولار

سيد بدر:أعلن البنك المركزي المصري تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل 14.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 17/2018، مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي .وأرجع "المركزي" في تقرير حديث، هذا التطور إلى ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزا

سيد بدر:

أعلن البنك المركزي المصري تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل 14.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 17/2018، مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي .

وأرجع “المركزي” في تقرير حديث، هذا التطور إلى ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية لتسجل صافي مشتريات 11.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقابل 4.3 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي، بجانب إصدار الحكومة سندات في الخارج بقيمة 3.3 مليار دولار .

وصرح محمد معيط، وزير المالية بأن الوزارة تعتزم استئناف برنامج طرح السندات الدولية في الخارج مطلع العام المقبل .

وبلغت إجمالي إصدارات السندات الدولية منذ التعويم نحو 11 مليار دولار.

