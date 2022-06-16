«المركزي»: استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية تسجل 3.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022

أظهرت قائمة المركز المالي التابعة للبنك المركزي أن استثمارات البنوك المصرية في أذون الخزانة والأوراق المالية ارتفعت إلى 3.549 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، مقابل 3.324 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 224.4 مليار جنيه .

وأضافت التقرير أن أصول البنوك ارتفعت إلى 9.413 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 8.627 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 786.1 مليار جنيه.

فيما تراجعت الأرصدة لدى البنوك في مصر إلى 1.509 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 1.613 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، منها 289.2 مليار جنيه أرصدة لدى البنوك في الخارج.