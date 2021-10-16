المركزي : ارتفاع نقود الاحتياطي M0 إلى 1.033 تريليون جنيه نهاية سبتمبر

أظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع نقود الاحتياطي M0 بقيمة 4.572 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت أحدث تقارير المركزي وصول نقود الاحتياطي M0 إلى 1.0338 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.028 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق له.

وأوضح التقرير الإحصائي الشهري الذي يصدره البنك المركزى، أن هذه الزيادة انعكست على نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 1.984 مليار جنيه جنيه، مسجلًا 294.060 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر مقابل 292.076 مليار في الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى زيادة صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي بقيمة 4.572 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 1.0338 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي.