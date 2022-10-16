المركزي : ارتفاع محفظة قروض القطاع المصرفي إلي 3.521 تريليون جنية بنهاية يوليو

كشفت بيانات النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة محفظة قروض القطاع المصرفي المقدمة للعملاء بخلاف البنك المركزي إلي 3.521 بنهاية يوليو 2022، مقارنة بقيمة 3.490 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع محفظة قروض القطاع الحكومي إلى 1.313 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة بقيمة 1.302 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت قيمة أرصدة الاقراض الموجهه للقطاع الغير حكومي 2.208 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 2.187 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي إلى 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 7.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وسجلت الودائع الحكومية، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 1.494 بنهاية يونيو الماضي، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي