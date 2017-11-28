المركزي: ارتفاع متوسط سعر الدولار إلى 17.68 جنيه

هبة حامد:صعد متوسط سعر الدولار إلى 17.68 جنيه، ليسجل أعلى مستوى له منذ نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.وارتفع متوسط سعر الدولار بواقع قرشين مع نهاية تعاملات اليوم عند 17.68 جنيه للشراء، مقابل 17.78 للبيع، مقارنة بـ 17.66 و17.76 أمس.وسجل بنك عوده مع نهاية تعاملات اليوم أعل



هبة حامد:

صعد متوسط سعر الدولار إلى 17.68 جنيه، ليسجل أعلى مستوى له منذ نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وارتفع متوسط سعر الدولار بواقع قرشين مع نهاية تعاملات اليوم عند 17.68 جنيه للشراء، مقابل 17.78 للبيع، مقارنة بـ 17.66 و17.76 أمس.

وسجل بنك عوده مع نهاية تعاملات اليوم أعلى سعر شراء للدولار، عند 17.74 جنيه.

ورفعت 5 بنوك محلية، هي: “كريدي أجريكول، و”الأهلي الكويتي”، و”الإسكندرية”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”HSBC” سعر الدولار بين قرشين و4 قروش.

وقفز الدولار في بنك كريدي أجريكول 3 قروش عن التعاملات الصباحية، ليسجل 17.69 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.

ورفع بنك الإسكندرية الدولار بقيمة 4 قروش، ليسجل 17.69 للشراء، و17.79 للبيع، فيما رفع بنك الإمارات دبي الوطني سعره عند 17.70، و17.80 بفارق قرشين عن التعاملات الصباحية.