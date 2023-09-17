المركزي: ارتفاع عدد العاملين بالقطاع المصرفي إلى 137.9 ألف نهاية يونيو

ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي لـ 137.908 ألف بنهاية يونيو 2023، مقابل 136.273 ألف بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغ عدد بطاقات الخصم 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 23.837 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي.

بطاقات الائتمان والخصم للقطاع المصرفي

وسجلت عدد بطاقات الائتمان 5.249 مليون بطاقة بنهاية يونيو، وفقا لتقرير صادر عن ، مقابل 5 ملايين بطاقة بنهاية 2022.

وسجل صافي أرباح البنوك 126.910 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وبلغ صافي العائد سجل 254.575 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما بلغت صافي إيرادات النشاط 299.313 مليار جنيه.